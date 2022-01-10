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"Дико скучно": Гарик Харламов рассказал о болезни

15:23
  • понедельник
  • 10 января 2022

Юморист назвал диагноз

Актер, юморист Гарик Харламов заболел гриппом. Об этом он сам рассказал подписчикам своего блога в соцсети.

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"Я заболел. Неожиданно выяснилось, что, помимо ковида, на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень", — написал в инстаграме Харламов.

Шоумен признался, что ему "дико скучно" дома.

"Смотришь телек, YouTube, а потом вырубаешься, потом потеешь! Не самое лучшее времяпрепровождение, уж поверьте мне. Делать нечего, приходится петь. И всем вокруг приходится тебя прощать, ты же болеешь!" — рассказал Харламов.

В июне 2020 года Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. Их брак продлился восемь лет.

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