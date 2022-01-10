В Думе предложили ввести кешбэк за реабилитацию после COVID-19

Предлагается компенсировать до 100% затрат на санатории

Действующую в России программу туристического кешбэка необходимо расширить с учетом эпидемиологической ситуации. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Нилов.

Парламентарий заявил, что человеческие потери от коронавирусной инфекции катастрофические, однако это только вершина айсберга. Еще больше людей, переболев COVID-19, затем страдают от последствий. Избавление от них — вопрос профессиональной реабилитации, причем если ее не обеспечить, "мы, как минимум, потеряем трудоспособных людей".

В связи с этим Нилов выступил за включение в программу туристического кешбэка санаторно-курортного лечения или реабилитации по назначению врача после коронавирусной инфекции.

При этом следует компенсировать не 10-20% стоимости путевки, как в случае с обычным туризмом, а до 100% в зависимости от тяжести перенесенного заболевания, считает депутат.

Нилов уточнил в интервью радио Sputnik, что данная инициатива была озвучена во время встречи членов Госдумы с вице-премьером России Татьяной Голиковой в конце 2021 года.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 18 января 2022 года в России начнутся продажи путевок в рамках нового этапа программы туристического кешбэка. Воспользоваться преимуществами программы и отправиться в поездку можно будет сразу же, с первого дня продаж, до 30 апреля включительно.

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