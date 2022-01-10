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Россиян предупредили о "погодной лихорадке"

15:25
  • понедельник
  • 10 января 2022

Ожидается резкое повышение температуры

Метеоролог Александр Шувалов сообщил в беседе с Ura.ru, что несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.
Москву очищают от снега

В частности, в Москве в ночные и утренние часы в четверг будет минус 20-25 градусов, а в пятницу - от минус шести до нуля. "Давление упадет на 20 мм ртутного столба", - уточнил синоптик.

Аналогичная ситуация ожидается и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, температурные скачки возможны на юге страны. Так, в Краснодаре во вторник будет до 12 градусов, в среду же температура воздуха упадет на 10 градусов, пройдут сильные дожди.

Ранее метеорологи предсказали "нервную" погоду с России в 2022 году.

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