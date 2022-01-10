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"Никакого шпагата": фанаты отметили позитивное влияние нового бойфренда Волочковой

15:42
  • понедельник
  • 10 января 2022

Эпатажная балерина перестала фотографироваться в фирменной позе

Балерина Анастасия Волочкова проводит новогодние каникулы в излюбленном месте — на Мальдивах, в компании нового бойфренда. Однако поклонников звезды больше заинтересовали не подробности отдыха, а благотворное влияние мужчины по имени Сергей на эпатажную балерину.
Светящаяся от счастья Волочкова рассказала о новом возлюбленном

На протяжении двух недель Волочкова не опубликовала в своем Instagram ни одной фотографии, на которой позировала бы в своем фирменном шпагате, хотя продолжает активно публиковать снимки и видео.

Подписчики балерины выразили благодарность Сергею за то, "что из мальдивских лент пропали эти шпагаты". Многие отмечают, что знаменитость стала скромнее, "никакого шпагата и вульгарщины".

За это, считают комментаторы, следует благодарить именно нового бойфренда. Анастасии советуют слушаться его, поскольку "видно, что парень хочет вам добра".

Сама Волочкова никак не комментирует скромность в выборе поз для фотографий и видео с мальдивских каникул.

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