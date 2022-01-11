Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Близнецам нужно быть готовыми к неудачам, а Ракам звезды советуют беречь себя

Гороскоп на сегодня, 11 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Посвятите этот день самым обычным занятиям. Не надо искать во всем скрытый смысл, выбирайте простой ответ, он и будет правильным.

Тельцы

Уран и Луна могут сделать вас взвинченными и нервными, что редко заканчивается чем-то хорошим. Релакс-музыка по пути на работу и маленькие приятные радости спасут ваш день.

Близнецы

Сосредоточьтесь на работе, учебе или творчестве – сегодня именно эти сферы под ударом. Будьте готовы к неудачам и отказам. Но знайте: успех впереди.

Раки

Уделите внимание делам, связанным с друзьями или единомышленниками, сегодня они – ваш приоритет. Не принимайте близко к сердцу ни плохие, ни хорошие новости, берегите себя.

Львы

Работа, отношения с коллегами, повседневные дела, здоровье, домашние питомцы – вот круг ваших интересов на сегодня. И прислушивайтесь к интуиции.

Девы

У вас может заискрить в личной жизни, появится интерес к новому человеку. Вероятны необъяснимые совпадения, интересные инсайты, необычные сны и мысли.

Весы

Вам стоит быть осторожнее с алкоголем и вообще любыми жидкостями и лекарствами. Согреют сердце события в семье, или вы просто будете рады вернуться домой вечером.

Скорпионы

Вы подпитаетесь энергией от творчества, занятий спортом или времяпрепровождения с детьми. Также это хороший день для свиданий, создания романтической обстановки.

Стрельцы

Постарайтесь не реагировать на замечания родных и сами не пытайтесь перевоспитать кого-то из членов семьи. Хрупкий мир легко нарушить, а вот на его восстановление уйдет немало сил.

Козероги

Обратите внимание на свои мысли – у вас может появиться новое видение своего будущего. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не бойтесь мечтать.

Водолеи

Вам предстоит выяснение отношений с кем-то из членов семьи женского пола. Может, этому человеку давно не хватает вашего внимания, или вы избрали неверную тактику в отношениях.

Рыбы

Вас поджидают сложности на работе: придется искать с кем-то компромисс или срочно исправлять ошибку. Каким бы ни было давление на вас, держите марку: в этом ваш ресурс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram