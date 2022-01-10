Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Число пострадавших уточняется
Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на 504-м километре автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, погибли два человека.
"Произошло столкновение трех автомобилей (одного грузового и двух легковых автомобилей). В результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о ДТП в Лысковском районе поступило в 13.20. В ликвидации последствий аварии принимали участие пожарно-спасательные подразделения. Движение на 504-м километре автодороги М-7 "Волга" временно ограничено, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram