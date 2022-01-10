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Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

15:29
  • понедельник
  • 10 января 2022

Число пострадавших уточняется

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на 504-м километре автодороги федерального значения М-7 "Волга" в Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, погибли два человека.

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"Произошло столкновение трех автомобилей (одного грузового и двух легковых автомобилей). В результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о ДТП в Лысковском районе поступило в 13.20. В ликвидации последствий аварии принимали участие пожарно-спасательные подразделения. Движение на 504-м километре автодороги М-7 "Волга" временно ограничено, передает РИА Новости.

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