Появились подробности о новом iPhone SE

Самый бюджетный смартфон от Apple возвращается в третьем поколении

Уже этой весной на прилавках может оказаться третье поколение смартфона iPhone SE, передает Gizmochina.

Уточняется, что представят устройство на большом мероприятии Apple в марте или апреле.

Согласно инсайдерской информации, дизайн iPhone SE (2022) будет таким же, как у предшественника. В нем задействуют 4,7-дюймовый экран и кнопку с датчиком отпечатка пальцев. При этом модель получит процессор Apple A15 с поддержкой 5G.

Базовую версию нового SE в КНР будут продавать за 3000 юаней (35000 рублей), сказано в публикации.

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