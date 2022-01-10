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Появились подробности о новом iPhone SE

15:32
  • понедельник
  • 10 января 2022

Самый бюджетный смартфон от Apple возвращается в третьем поколении

Уже этой весной на прилавках может оказаться третье поколение смартфона iPhone SE, передает Gizmochina.

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Уточняется, что представят устройство на большом мероприятии Apple в марте или апреле.

Согласно инсайдерской информации, дизайн iPhone SE (2022) будет таким же, как у предшественника. В нем задействуют 4,7-дюймовый экран и кнопку с датчиком отпечатка пальцев. При этом модель получит процессор Apple A15 с поддержкой 5G.

Базовую версию нового SE в КНР будут продавать за 3000 юаней (35000 рублей), сказано в публикации.

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