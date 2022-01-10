МИД России предложил США готовиться к компромиссам

Москва четко сформулировала позицию на переговорах по гарантиям безопасности

Российская сторона не собирается отклоняться от своей позиции по гарантиям безопасности в ходе переговоров на данную тему с США. Об этом в понедельник, 10 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В Женеве проходят российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. В настоящее время обсуждение прервано на обед.

Как заявил Рябков, представители России прибыли на переговоры с четкой позицией, которая содержит ряд элементов "вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть".

В связи с этим российский дипломат подчеркнул, что к компромиссам должна готовиться именно американская сторона, сообщает РИА Новости.

В Женеве замглавы МИД России Сергей Рябков ранее встретился с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча в формате ужина длилась более двух часов. Рябков назвал предварительную часть переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном потрясающей.

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