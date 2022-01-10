ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России предложил США готовиться к компромиссам

16:01
  • понедельник
  • 10 января 2022

Москва четко сформулировала позицию на переговорах по гарантиям безопасности

Российская сторона не собирается отклоняться от своей позиции по гарантиям безопасности в ходе переговоров на данную тему с США. Об этом в понедельник, 10 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Песков назвал срок оценок консультаций с США по гарантиям безопасности

В Женеве проходят российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. В настоящее время обсуждение прервано на обед.

Как заявил Рябков, представители России прибыли на переговоры с четкой позицией, которая содержит ряд элементов "вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть".

В связи с этим российский дипломат подчеркнул, что к компромиссам должна готовиться именно американская сторона, сообщает РИА Новости.

В Женеве замглавы МИД России Сергей Рябков ранее встретился с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча в формате ужина длилась более двух часов. Рябков назвал предварительную часть переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном потрясающей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.