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Жертвами взрыва в Афганистане стали девять детей

15:47
  • понедельник
  • 10 января 2022

Возле школы взорвался минометный снаряд

В восточной афганской провинции Нангархар возле школы произошел взрыв минометного снаряда, передает агентство Aamaj News.
Путин рассказал об условии стабилизации в Афганистане

"Девять школьников были убиты", - сказано в сообщении.

Уточняется, что еще четверо детей получили травмы. Взрыв случился в уезде района Лал Пур.

Представители запрещенного в России радикального движения "Талибан" пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока ситуация в Афганистане не стабилизировалась. При этом к проблемам страны, которые не были решены за десятилетия, добавились новые вызовы.

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