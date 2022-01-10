Нарушителям ночной тишины приготовили серьезное наказание

Пункт содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях

Статья о штрафах за нарушение тишины ночью уже содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Что касается ужесточения наказания, то его сумма будет обсуждаться, заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Правда, суммы штрафов предлагаются значительно ниже озвученных. Но размеры санкций – предмет отдельного обсуждения на этапах прохождения любого законопроекта в Госдуме и в Совете Федерации", - цитирует Рукавишникову РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике направили в правительство проект изменений в КоАП. Документ предлагает увеличить суммы штрафов за нарушение тишины в ночное время. Нарушителям придется раскошелиться на 2,5-5 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 10 тысяч до 20 тысяч, а для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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