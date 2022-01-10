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Нарушителям ночной тишины приготовили серьезное наказание

16:00
  • понедельник
  • 10 января 2022

Пункт содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях

Статья о штрафах за нарушение тишины ночью уже содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Что касается ужесточения наказания, то его сумма будет обсуждаться, заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
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"Правда, суммы штрафов предлагаются значительно ниже озвученных. Но размеры санкций – предмет отдельного обсуждения на этапах прохождения любого законопроекта в Госдуме и в Совете Федерации", - цитирует Рукавишникову РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике направили в правительство проект изменений в КоАП. Документ предлагает увеличить суммы штрафов за нарушение тишины в ночное время. Нарушителям придется раскошелиться на 2,5-5 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 10 тысяч до 20 тысяч, а для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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