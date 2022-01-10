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"Чуть не умер от страха": Гордон Рамзи о том, как готовил для Путина

16:00
  • понедельник
  • 10 января 2022

В 2000 году российский лидер встречался в Лондоне с Тони Блэром

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал в эфире "Шоу Келли Кларксон" о том, как готовил для президента России Владимира Путина.
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По словам ведущего, он очень переживал, не испортит ли ужин.

"Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха", - поделился Рамзи.

Он также рассказал, что встретиться в двумя лидерами было "невероятным опытом", но в какой-то момент ему хотелось сбежать, так как он сильно нервничал.

Встреча, о которой говорит Рамзи, состоялась в 2000 году.

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