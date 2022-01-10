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Токио продлит запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам

16:14
  • понедельник
  • 10 января 2022

В Японии ухудшилась ситуация с коронавирусом

Как пишет в понедельник газета Sankei, японские власти намерены продлить введенный в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и территорий мира на неопределенное время.

"Мы не можем ослаблять запретительные меры на границе на фоне нынешнего нарастания числа случаев заражения коронавирусом", - цитирует газета неназванного представителя правительства Японии.

Вместе с тем агентство Kyodo передает, что запрет продлят до конца февраля.

По действующим правилам, въехать в страну могут только японские граждане, дипломаты и имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание иностранцы.

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