Токио продлит запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам

В Японии ухудшилась ситуация с коронавирусом

Как пишет в понедельник газета Sankei, японские власти намерены продлить введенный в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и территорий мира на неопределенное время.

"Мы не можем ослаблять запретительные меры на границе на фоне нынешнего нарастания числа случаев заражения коронавирусом", - цитирует газета неназванного представителя правительства Японии.

Вместе с тем агентство Kyodo передает, что запрет продлят до конца февраля.

По действующим правилам, въехать в страну могут только японские граждане, дипломаты и имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание иностранцы.

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