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Главврач Вечорко рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

16:22
  • понедельник
  • 10 января 2022

Пока роста числа заболевших коронавирусом в столице не наблюдается

Главный врач московской больницы №15 Валерий Вечорко предупредил жителей столицы, что хотя сейчас в городе и не наблюдается рост числа заболевших, ситуация может измениться в любой момент. Медик призвал людей вакцинироваться.

"Пока роста заболевших не наблюдается, но "омикрон" уже зафиксирован в России. У тех, кто не выезжал за границу", — написал Вечорко в своем блоге в Telegram.

Ранее в столичном оперштабе сообщили, что в Москве за сутки выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 (выздоровели 2 097 человек). За сутки госпитализированы 708 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находятся 456 человек.

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