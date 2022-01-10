ВОЗ: конец пандемии не за горами

Но возможны еще несколько всплесков заболеваемости

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил в интервью Sky News, что "конец пандемии не за горами".

"Но перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости", - добавил он.

По словам Набарро, во многих частях мира ситуация с COVID-19 близка к критической. Борьба с заболеванием осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, иначе серьезно пострадает экономика.

Как уточнил спецпосланник, следующие три месяца будут тяжелыми.

Ранее эксперты ВОЗ отметили, что пандемия может закончиться в 2022 году.

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