В Коммунарке открыли новый амбулаторный корпус больницы № 40

Мэр Сергей Собянин посетил клинику

В Москве на базе многопрофильной больницы в Коммунарке построили новый амбулаторный корпус. В нем расположены дневной стационар, отделения гемодиализа и онкологической помощи. Установлено современное оборудование. Сегодня новый корпус осмотрел мэр Сергей Собянин. По его словам, в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу и здание лучевой терапии. Медицинский кластер станет одним из самым крупных в стране.

Эти аппараты гемодиализа умеют подстраиваться под пациента, реагировать на его давление и в онлайн-режиме выбирать оптимальную программу.

"У нас диализные аппараты премиум-класса, они производятся в Германии, высокотехнологичная техника. У них множество функций, что позволяет пациентам проходить процедуру в комфортном для них режиме", - заявил Абакар Абакаров, заведующий отделением гемодиализа ГКБ № 40.

Отделение гемодиализа с уникальными, полностью автоматизированными системами водоподготовки начнет работу вместе с новым амбулаторно-поликлиническим корпусом, который возвели в рамках второй очереди строительства главного медицинского центра в Коммунарке. Его готовность сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Коммунарская больница - самый современный в России медицинский центр, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. В следующем году будет построено два корпуса: перинатальный и детская больница. И останется на 2023 год вновь спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за пандемии больница в Коммунарке была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом, теперь она является одним из главных центров борьбы с инфекцией в Москве и в России. Но в построенном центре планируется оказывать только плановую помощь, потоки пациентов будут разделены.

Новый корпус станет первым специализированным амбулаторным центром ТиНАО. Каждый из семи этажей - это отдельная клиника определённого профиля с высокотехнологичной помощью и удобными зонами отдыха.

Здесь смогут получать помощь сотни тысяч москвичей - прежде всего, жители Новой Москвы и южных районов, но при необходимости сюда будут направлять пациентов и из других округов.

"Здесь будут оказываться амбулаторная помощь абсолютно разнонаправленная. Мы находимся с вами в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В том же корпусе есть возможность и на 6 мест проведение гемодиализа для больным с хронической почечной недостаточностью. Высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по всем тем направлениям - хирургия, травматология, нейрохирургия, - которые запланированы по выходу из ковида", - сообщил главврач больницы №40 Денис Проценко.

В эндоскопическом центре готовятся к большому потоку пациентов - здесь готовы ежедневно проводить десятки исследований. Оборудование позволяет.

"При выявлении злокачественных опухолей позволяет сразу выполнить УЗИ этой опухоли - это гораздо больше информации о её стадии, распространенности. Взять биопсию из этой опухоли. И вынести диагностический уровень и результаты лечения таких опухолей на более высокий уровень", - сообщил Сергей Мосин, заместитель главного врача по хирургической помощи ГКБ № 40.

Первых пациентов суперсовременный центр сможет принять уже в начале этого года.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Владимир Черных, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".

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