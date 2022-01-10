Эксперт назвал кризис в Казахстане внутренним конфликтом элит

Ситуацию осложнило привлечение сил извне

Сегодня в Казахстане день общенационального траура. В Москве люди несут цветы к посольству страны. Одновременно продолжается отправка вывозных рейсов из республики. В самом Казахстане обстановка постепенно стабилизируется. Однако работы правоохранителям и миротворческим силам стран ОДКБ предстоит ещё много.

Когда саммит лидеров стран-членов ОДКБ был в самом разгаре, в Казахстане продолжалась контртеррористическая операция. На улицах ряда городов, включая Алма-Ату, были слышны выстрелы. Однако в целом обстановка стабилизировалась, что подтвердили и в комитете национальной безопасности Казахстана.

"Нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов", - заявили в ведомстве.

Эту функцию взяли на себя в том числе миротворческие силы ОДКБ, ввод которых сломал планы тех, кто намеревался осуществить государственный переворот в Казахстане. Для этого, по словам местных властей, использовали группы хорошо подготовленных террористов. Которые крайне быстро превратили вполне мирный протест, требования которого президент Токаев удовлетворил, в то, что мир увидел потом. Горящие машины, административные здания и десятки убитых сотрудников правоохранительных органов.

"Жарче" всего было в южной столице Казахстана, Алма-Ате. Именно там на улицах развернулись настоящие сражения с боевиками. Однако пока непонятно, откуда взялись эти террористы. Президент Токаев утверждает, что это были спящие ячейки, которым дали команду действовать. При этом руководство мятежом, по словам казахстанских властей, шло из-за рубежа. Однако откуда точно, они пока не говорят. Но предположить можно, учитывая то, что полыхнуло в Казахстане перед важнейшими переговорами России, США и НАТО. Турецкая пресса утверждает, что очередной госпереворот у российских границ мог быть выгоден исключительно Вашингтону.

"Конечно, США — та страна, что была бы больше всего рада беспорядкам к югу от России, против которой они уже открыли фронт на западе. Америке выгодно возникновение новой проблемы в Центральной Азии после Афганистана, откуда ей пришлось уйти, и хаосу на маршруте китайского проекта "Один пояс — один путь" здесь рады. Однако в Казахстане, в отличие от Украины, у США нет сил для достижения этих целей и поддержания хаоса. Иначе говоря, США не смогут сделать из Казахстана Украину", - пишет издание Cumhuriyet.

Отсюда и реакция США, которые обвинили в организации казахстанского мятежа Россию. Якобы Москва использовала данный факт в качестве предлога для ввода своих солдат на территорию республики. Хотя решение это принималось коллегиально. И по просьбе руководства Казахстана. Впрочем, данные аргументы США не особенно волнуют.

"Власти в Казахстане должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мне кажется, лидеры стран-членов ОДКБ ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть. Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно!" – прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, удивляет не только это. Немало вопросов вызывает и реакция казахстанских силовиков на происходящее. О том, что на территории Казахстана тайно готовят боевиков, они не могли не знать. При этом почему-то бездействовали. То же самое происходило и в момент, когда на улицах казахстанских городов творился хаос. К примеру, в той же Алма-Ате здание управления комитета национальной безопасности Казахстана, где хранился внушительный арсенал оружия, бандиты взяли без боя. И таких фактов хватает, говорят эксперты, что вполне может указывать и на внутренний заговор.

"Это был внутренний элитный конфликт, отягощённый привлечением, в том числе и сил извне. Судя по тем отставкам, которые произошли в последние дни, в ситуации в качестве одной из сторон конфликта, в том числе участвовали и руководители комитета национальной безопасности Казахстана. И это во многом усложнило и драматизировало ту ситуацию, которую мы наблюдали в первые дни нового года", - сказал Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в нескольких своих обращениях ни разу так и не поблагодарил сотрудников силовых ведомств, которые, по всей видимости, ждут масштабные чистки. Именно с ними уже связывают три самоубийства, которые совершили высокопоставленные офицеры казахстанской полиции и спецслужб.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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