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Полиция разогнала фанатов Джоковича в Австралии

18:18
  • понедельник
  • 10 января 2022

Против болельщиков применили перцовый спрей

Жёсткие коронавирусные ограничения в Австралии стали причиной громкого скандала с участием первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича. Сегодня появилась надежда, что он всё-таки сможет сыграть на турнире Большого Шлема, который пройдёт в Мельбурне. Суд повторно признал правоту спортсмена в споре о его задержании из-за проблем с документами.

Ранее австралийская погранслужба сочла недостаточными основания для предоставления медотвода от вакцинации Джоковичу, его собирались выдворить из страны. Сейчас спортсмен уже на свободе. По информации местных СМИ, окончательно вопрос о визе будет решен завтра. Очень резко на эту историю отреагировали фанаты теннисиста. Они вышли на улицы Мельбурна. И полиции пришлось применить перцовый спрей, чтобы отогнать толпу от автомобиля, в котором, по слухам, ехал Джокович.

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Новак Джокович
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