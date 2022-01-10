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Московский суд пересмотрит дело осужденного за педофилию француза

16:49
  • понедельник
  • 10 января 2022

Свою вину он не признал

Мосгорсуд отменил приговор в отношении гражданина Франции Бенжамена Сежурне, которого ранее признали виновным в педофилии.
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"Приговор в отношении Сежурне отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - приводит сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".

В феврале 2020 года Басманный суд Москвы приговорил Сежурне к 16 годам колонии строгого режима по двум эпизодам изнасилования несовершеннолетней. Другая фигурантка дела получила 12,5 лет колонии за пособничество.

Как писали СМИ, Сежурне регулярно посещал Москву, где ему "поставляли" для сексуальных действий несовершеннолетних девушек.

Оба фигуранта отказались признать вину.

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