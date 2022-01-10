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Братья Березуцкие воссоединились в ЦСКА

17:03
  • понедельник
  • 10 января 2022

Василий вошел в тренерский штаб Алексея

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила о возвращении в тренерский штаб Василия Березуцкого.
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"Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей", - сказано в сообщении.

Ранее Василий Березуцкий, экс-защитник ЦСКА и сборной России, работал в тренерском штабе "армейцев" под руководством Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го он присоединился к команде Гончаренко в "Краснодаре".

Братья Березуцкие выиграли с ЦСКА Кубок УЕФА, шесть чемпионатов страны, семь национальных Кубков, пять Суперкубков России.

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Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий (слева направо)
Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий (слева направо)
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