Братья Березуцкие воссоединились в ЦСКА

Василий вошел в тренерский штаб Алексея

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила о возвращении в тренерский штаб Василия Березуцкого.

"Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей", - сказано в сообщении.

Ранее Василий Березуцкий, экс-защитник ЦСКА и сборной России, работал в тренерском штабе "армейцев" под руководством Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го он присоединился к команде Гончаренко в "Краснодаре".

Братья Березуцкие выиграли с ЦСКА Кубок УЕФА, шесть чемпионатов страны, семь национальных Кубков, пять Суперкубков России.

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