Братья Березуцкие воссоединились в ЦСКА

Василий вошел в тренерский штаб Алексея
Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА объявила о возвращении в тренерский штаб Василия Березуцкого.
"Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей", - сказано в сообщении.
Ранее Василий Березуцкий, экс-защитник ЦСКА и сборной России, работал в тренерском штабе "армейцев" под руководством Виктора Гончаренко. В апреле 2021-го он присоединился к команде Гончаренко в "Краснодаре".
Братья Березуцкие выиграли с ЦСКА Кубок УЕФА, шесть чемпионатов страны, семь национальных Кубков, пять Суперкубков России.
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Теперь верите? ���� #GuessWhosBack #BackAgain pic.twitter.com/brIAH7zb2o— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2022