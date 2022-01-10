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В МВД объяснили сбой в работе сайта ГИБДД

17:20
  • понедельник
  • 10 января 2022

Скоро все сервисы вновь станут доступны

Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства внутренних дел России, сбой в работе сайта Госавтоинспекции произошел из-за обновления программного обеспечения.
В ГИБДД назвали самое аварийно-опасное время

В сообщении уточняется, что сейчас на сайте ведутся "работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности".

Планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января, добавили в МВД.

Ранее в ряде регионов страны водители пожаловались на невозможность проверить наличие штрафов.

В конце декабря 2021 года у пользователей возникли проблемы с услугами, связанными с выдачей водительских прав и регистрацией транспорта.

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