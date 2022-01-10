Путин сменил посла России в ЦАР

От должности освобожден Владимир Титоренко
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о смене посла страны в Центральноафриканской Республике.
"Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике", - сказано в документе.
На эту должность назначен Александр Бикантов. Он прежде был заместителем директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел.
Титоренко был послом в ЦАР с 15 января 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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