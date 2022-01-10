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Названы самые популярные среди туристов города Подмосковья

17:55
  • понедельник
  • 10 января 2022

Особой популярностью пользовался каток у главного храма Вооруженных сил

В новогодние каникулы Подмосковье посетили около двух миллионов путешественников - на 20%, чем в прошлом году, приводит РИА "Новости" сообщение комитета по туризму Московской области.
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Что касается самых популярных направлений, таковыми стали Одинцово (более 414 тысяч человек), Серпухов (свыше 314 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч).

Также в топ попали Сергиев Посад (130 тысяч) и Коломна (свыше 127 тысяч). Особо отмечено, что популярностью пользовался каток у главного храма Вооруженных сил.

За весь прошлый год Подмосковье посетили около 14 миллионов туристов.

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