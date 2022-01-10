Названы самые популярные среди туристов города Подмосковья

Особой популярностью пользовался каток у главного храма Вооруженных сил

В новогодние каникулы Подмосковье посетили около двух миллионов путешественников - на 20%, чем в прошлом году, приводит РИА "Новости" сообщение комитета по туризму Московской области.

Что касается самых популярных направлений, таковыми стали Одинцово (более 414 тысяч человек), Серпухов (свыше 314 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч).

Также в топ попали Сергиев Посад (130 тысяч) и Коломна (свыше 127 тысяч). Особо отмечено, что популярностью пользовался каток у главного храма Вооруженных сил.

За весь прошлый год Подмосковье посетили около 14 миллионов туристов.

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