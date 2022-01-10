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У Aurus будет новый гендиректор

18:22
  • понедельник
  • 10 января 2022

Адиль Ширинов покинул свой пост

Должность гендиректора Aurus по собственному желанию покинул Адиль Ширинов, передает ТАСС.

"Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд", - сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас обязанности гендиректора выполняет ранее занимавший пост исполнительного директора Николай Ходосевич.

Как уточнили в Aurus, к руководству может присоединиться новый участник. В его задачи будет входить экспансия на зарубежные рынки и развитие экспортного направления.

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