У Aurus будет новый гендиректор

Адиль Ширинов покинул свой пост

Должность гендиректора Aurus по собственному желанию покинул Адиль Ширинов, передает ТАСС.

"Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд", - сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас обязанности гендиректора выполняет ранее занимавший пост исполнительного директора Николай Ходосевич.

Как уточнили в Aurus, к руководству может присоединиться новый участник. В его задачи будет входить экспансия на зарубежные рынки и развитие экспортного направления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram