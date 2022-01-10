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Токаев объяснил смысл беспорядков в Казахстане

18:39
  • понедельник
  • 10 января 2022

Пострадало около 1300 объектов предпринимательства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, отметив, что беспорядки в стране, организованные террористами, повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей.

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"Пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин", - сообщила пресс-служба Токаева по итогам беседы (цитата по ТАСС).

Уточняется, что предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов.

Токаев сообщил Мишелю, что в массовых беспорядках в Казахстане участвовали иностранные боевики - преимущественно из центральноазиатских стран и с Ближнего Востока.

"Замысел (террористов - прим.ред.) заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти", - подчеркнул глава государства.

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