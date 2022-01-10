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Швеция не намерена вступать в НАТО

18:54
  • понедельник
  • 10 января 2022

Позицию озвучила премьер страны

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила на пресс-конференции, что ее страна не намерена вступать в НАТО.
Финляндия задумалась о вступлении в НАТО

"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО. Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - приводит слова политика РИА "Новости".

Андерссон добавила, что Швеция сохраняет особые отношения с Финляндией, а менять сейчас внешнеполитическую линию рискованно. Вместе с тем премьер заметила, что в шведском парламенте многие выступают за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Ранее Андерссон назвала Соединенные Штаты "конструктивным партнером".

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