Швеция не намерена вступать в НАТО

Позицию озвучила премьер страны

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила на пресс-конференции, что ее страна не намерена вступать в НАТО.

"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО. Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - приводит слова политика РИА "Новости".

Андерссон добавила, что Швеция сохраняет особые отношения с Финляндией, а менять сейчас внешнеполитическую линию рискованно. Вместе с тем премьер заметила, что в шведском парламенте многие выступают за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Ранее Андерссон назвала Соединенные Штаты "конструктивным партнером".

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