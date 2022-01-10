Швеция не намерена вступать в НАТО

Позицию озвучила премьер страны
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила на пресс-конференции, что ее страна не намерена вступать в НАТО.
"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО. Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - приводит слова политика РИА "Новости".
Андерссон добавила, что Швеция сохраняет особые отношения с Финляндией, а менять сейчас внешнеполитическую линию рискованно. Вместе с тем премьер заметила, что в шведском парламенте многие выступают за углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Ранее Андерссон назвала Соединенные Штаты "конструктивным партнером".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram