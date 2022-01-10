В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Встреча продлилась восемь часов
Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились после почти восьми часов работы. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве США.
Встреча в Женеве проходила в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН. Делегацию нашей страны возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Дипломаты сегодня обсуждали проект соглашения, предложенного Москвой. Он предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле наших границ и размещение новых ракетных систем. Как заявили в российском МИД, Москва больше не намерена идти на уступки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram