В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Встреча продлилась восемь часов

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились после почти восьми часов работы. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве США.

Встреча в Женеве проходила в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН. Делегацию нашей страны возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Дипломаты сегодня обсуждали проект соглашения, предложенного Москвой. Он предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле наших границ и размещение новых ракетных систем. Как заявили в российском МИД, Москва больше не намерена идти на уступки.

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