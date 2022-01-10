Елена Проклова вышла на связь из реанимации

Предположительно, актриса перенесла инсульт

Советская актриса Елена Проклова лежит в реанимации. Предположительно, 68-летняя актриса перенесла инсульт и теперь проходит реабилитацию под присмотром врачей.

"У меня все нормально. Нахожусь в реанимации. Говорить не могу", — заявила сама Проклова журналистам "Вечерней Москвы".

В настоящее время Проклова находится в московской больнице в состоянии средней степени тяжести. Госпитализацию актрисы ранее подтвердил также ее бывший муж. Однако информация об инсульте пока проверяется.

В сентябре Проклова рассказала, что страдает астмой. СМИ тогда писали, что она переехала жить из столицы в Сочи.

В прошлом году году Проклова рассказала о домогательствах известного актера. Знаменитость отметила, что на тот момент она была несовершеннолетней и не могла оказать сопротивления.

Смотрите выпуск программы "Мой герой". Актриса Елена Проклова дала интервью писательнице Татьяне Устиновой.

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