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В России за год выросло энергопотребление

19:17
  • понедельник
  • 10 января 2022

С 1 по 10 января было зафиксировано 19 аварий в сфере ТЭК

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак сообщил, что по итогам 2021 года потребление электроэнергии в стране выросло на 5,4% по сравнению с показателем за 2020-й.
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"По итогам прошлого года электропотребление в России выросло на 5,4%, до 1 трлн 107 млрд кВт⋅ч, а выработка по сравнению с 2020 годом увеличилась более чем на 6% и составила 1 трлн 131 млрд кВт⋅ч", - приводит слова замглавы ведомства пресс-служба (цитата по ТАСС).

Как уточнил Грабчак, с 1 по 10 января было зафиксировано 19 аварий в сфере ТЭК. Затронуты оказались более пяти тысяч потребителей. Речь, в частности, идет о нефтяной и газовой промышленности.

По словам замминистра, Минэнерго продолжит контролировать ситуацию с энергоснабжением конечных потребителей в период максимальных нагрузок.

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