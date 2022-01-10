В 2021 году перевозчик нарушил права не менее 30 пассажиров

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию S7 на предмет нарушений прав пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идет о систематических задержках рейсов и овербукинге (отказах гражданам в перевозках ввиду отсутствия свободных мест на борту).

Как отметили в прокуратуре, в 2021 году перевозчик нарушил права не менее 30 пассажиров, за что привлекался к административной ответственности.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа.

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