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МИД оценил итоги переговоров с США по гарантиям безопасности

19:51
  • понедельник
  • 10 января 2022

Впереди - встреча с НАТО и заседание ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил по итогам переговоров с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман о гарантиях безопасности, что Вашингтон очень серьезно подошел к предложениям Москвы, они были проработаны.
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Как уточнил замглавы внешнеполитического ведомства, разговор был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. Российская сторона объяснила, почему нерасширение НАТО - это императив.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по подготовке войск осуществляются на нашей территории", - подчеркнул Рябков.

По его словам, на переговорах с США была затронута тема будущего СНВ-3.

Россия призывает США к максимальной ответственности, продолжил замминистра, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Также замглавы МИД обратил внимание на то, что НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, передает ТАСС.

Попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы, результата они не дадут, заметил Рябков.

"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией того, что о дальнейших шагах и перспективах этой работы мы будем судить по итогам мероприятий, которые еще предстоят. Встрече с НАТО и заседания ОБСЕ", - заключил дипломат.

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