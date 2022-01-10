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США предупредили Россию о новых санкциях

20:31
  • понедельник
  • 10 января 2022

Москва и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила на брифинге по итогам переговоров о гарантиях безопасности с представителями России, что Вашингтон в случае "вторжения" российских войск на Украину готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России.
МИД оценил итоги переговоров с США по гарантиям безопасности

Кроме того, речь идет об ужесточении экспортного контроля, передает РБК.

По словам Шерман, Москве дали понять, что Вашингтон готов к жестким санкциям - гораздо более жестким, чем в 2014 году. Как уточнила заместитель госсекретаря, России надо сделать выбор: либо начать деэскалацию ситуацию на границе с Украиной, либо столкнуться с последствиями.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон очень серьезно подошел к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, разговор был сложным и профессиональным, Россия призывает США к максимальной ответственности, а попытки шантажировать и запугивать Москву неприемлемы.

Прежде западные СМИ активно тиражировали слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Произойти оно якобы должно в январе 2022 года. В Кремле данную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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