США предупредили Россию о новых санкциях

Москва и Вашингтон провели переговоры по гарантиям безопасности

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила на брифинге по итогам переговоров о гарантиях безопасности с представителями России, что Вашингтон в случае "вторжения" российских войск на Украину готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России.

Кроме того, речь идет об ужесточении экспортного контроля, передает РБК.

По словам Шерман, Москве дали понять, что Вашингтон готов к жестким санкциям - гораздо более жестким, чем в 2014 году. Как уточнила заместитель госсекретаря, России надо сделать выбор: либо начать деэскалацию ситуацию на границе с Украиной, либо столкнуться с последствиями.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон очень серьезно подошел к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, разговор был сложным и профессиональным, Россия призывает США к максимальной ответственности, а попытки шантажировать и запугивать Москву неприемлемы.

Прежде западные СМИ активно тиражировали слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Произойти оно якобы должно в январе 2022 года. В Кремле данную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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