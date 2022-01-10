Россия и США провели переговоры по гарантиям безопасности. Главное

Дипломаты обсудили проект соглашения, предложенный Москвой

Почти 8 часов продолжались в Женеве переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Встреча прошла в закрытом формате. Дипломаты обсудили проект соглашения, предложенный Москвой. Этот документ предусматривает отказ от дальнейшего расширения НАТО, запрет на ведение военной деятельности возле наших границ и размещение новых ракетных систем. И сегодня состоялся только первый раунд консультаций.

Позиция России на этих переговорах была очевидна. США необходимо убрать своё ядерное оружие из Европы, а также отказаться от идеи создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, если эти государства не являются членами НАТО.

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям и провела их глубокую проработку. Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений", - рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Альянс должен пообещать прекратить своё расширение на восток и поставить на паузу активное вовлечение в союз новых членов. России, к примеру, нужны "железобетонные" гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Без продвижения по этим ключевым направлениям под вопрос ставится и работа по другим, не менее важным вопросам. Обещаний на словах уже недостаточно. Именно поэтому необходимы письменные гарантии безопасности.

"Мы за продолжение диалога, чтобы работа продолжалась и велась. Есть база для договорённости. Поэтому, наверное, правы те, кто говорит, что Россия заняла позицию подчёркнуто жёсткую. Что делаем мы: мы предлагаем договариваться. Мы не угрожаем последствиями, тогда как с американской стороны и со стороны Евросоюза мы слышим о цене, которую России придётся заплатить, если она сделает или не сделает то. Как будто их ничему не учит история", - сообщил Рябков.

Россия и США придерживаются противоположных подходов и имеют крайне полярные взгляды на некоторые вещи. Впрочем, отмечает Рябков, по ряду вопросов вполне реально договориться. Впервые за многие десятилетия в диппрактике тезисы сформулированы прямо, твёрдо и без элементов двусмысленности. Дипломатия, безусловно, предполагает поиск компромисса, но не в этом случае. Москвой представлены те требования, от которых отступиться просто невозможно.

"Впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые существовали, но как бы за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься. А сейчас вещи названы своими именами", - сказал Рябков.

Пока конкретики со стороны Вашингтона не слышно. Штаты заявили, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями. А вот касательно расширения блока НАТО глава американской делегации Венди Шерман довольно пространно заявила, что США не позволят закрывать дверь в альянс для отдельных государств. В ближайшее время Вашингтон проведёт дискуссии со своими европейскими партнёрами. Главной темой повестки, станет, безусловно, сегодняшний диалог с Россией. Тем более, уже в среду в Брюсселе состоится встреча в рамках совета Россия-НАТО. Беседа продолжится уже в другом формате. Генсек организации Йенс Столтенберг, который ещё в конце декабря высказывался о сотрудничестве с Москвой в крайне резком ключе, сегодня всё же вспомнил язык дипломатии.

"Я не думаю, что предстоящие встречи решат разом все вопросы. Но мы однозначно надеемся, что сможем договориться о дальнейших действиях, запланируем серию встреч и проработаем процесс. Неправильно будет ожидать, что уже в конце этой недели после всех запланированных переговоров мы придём к общему знаменателю. Впрочем, я очень надеюсь, что это реальный способ для обеих сторон, в том числе и для России, включиться в процесс, который может предотвратить новый вооружённый конфликт в Европе", - заявил генсек НАТО.

Сразу после встречи в Брюсселе на следующий день запланирован саммит по линии ОБСЕ. Так что о дальнейших шагах судить можно будет лишь по итогам этих двух мероприятий. Будут ли результаты переговоров предполагать принятие конкретного решения, либо уже окончательно констатировать, что НАТОвская коалиция упорно отклоняет инициативу российской стороны. Главные вопросы заданы.

Александра Сергомасова, Оксана Фомичева. Алексей Жук. "ТВ Центр".

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