Что известно о скандале с участием Новака Джоковича в Австралии

Теннисист нашел лазейку в санитарных правилах на чемпионате Australian Open

Жёсткие коронавирусные ограничения в Австралии стали причиной громкого скандала с участием первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича. Сегодня появилась надежда на благополучный исход этой истории. Задержанного погранслужбой спортсмена отпустили на свободу. По решению суда, претензии к нему должны быть сняты. Таким образом, Джокович всё-таки сможет сыграть в предстоящем турнире Большого шлема в Мельбурне, но препоны ещё остались.

Поклонники теннисиста Новака Джоковича встречают ликованием новость, что их кумир наконец свободен. Десятки болельщиков окружили автомобиль, в котором, предположительно, офис адвокатов покидал спортсмен. В какой-то момент один из фанатов смог даже забраться на крышу машины. Полицейские с трудом сдерживали толпу. Даже пришлось применять перцовый спрей.

Сразу после того, как судья Федерального окружного суда Энтони Келли восстановил действие визы Джоковичу, теннисист отправился на тренировку. И даже опубликовал в соцсетях снимок с корта.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннуляцию моей визы. Несмотря на всё, что произошло, я хочу остаться и участвовать в Australian Open. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных мероприятий, которые мы проводим перед фанатами", - написал он.

На пресс-конференцию спортсмен не приехал. Вместо него с журналистами общались родители и брат Новака Джоковича.

"Мы защищали его всеми возможными способами, потому что мы знаем, что он правдивый парень, и он никогда не сделает ничего, чтобы нарушить какой-либо федеральный закон или местный, где бы то ни было в мире. Мы все люди, и все совершают ошибки, и это нормально. Мы просто будем продолжать бороться за правду и справедливость", - сообщил брат Новака Джоковича Джордж.

34-летний Новак Джокович - первая ракетка мира, победитель 20 турниров Большого шлема. Из них 9 раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии. С надеждой на очередной трофей, который сделает его самым титулованным теннисистом на планете, Джокович прилетел в Мельбурн 5 января. Из аэропорта его в принудительном порядке отправили на карантин в гостиницу. Действие визы было приостановлено по той причине, что Джокович оказался не привит от коронавируса. Это обязательное условие для всех въезжающих в Австралию иностранцев. Однако по заверению адвокатов теннисиста, согласно документам федерации тенниса, можно получить медотвод от вакцинации как переболевший. Об этом же якобы говорила и независимая медицинская комиссия штата Виктория, столицей которого является Мельбурн. 16 декабря ПЦР-тест Джоковича дал положительный результат. А 17 спортсмен появился на публике - даже без маски. 21 декабря - тест уже отрицательный. Неудобных вопросов по этому поводу явно и хотел избежать чемпион, это удалось и его семье (см. видео репортажа).

Джокович никогда не выступал публично против вакцинации. Не является ярым антиваксером, но теперь стал их идолом. Ведь победил систему в стране с, пожалуй, самыми жёсткими коронавирусными ограничениями. Нажил и немало врагов. Ему разрешили то, что нельзя всем остальным. Вот и чешскую теннисистку Ренату Ворачову отправили домой. Правда, сообщается, что судья вынес решение в пользу спортсмена не потому, что тот оказался прав по закону, а из-за процедурных нарушений, допущенных на границе. Помешать Джоковичу выиграть трофей могут не только соперники, но и Алекс Хоук - это австралийский министр по делам иммиграции. Своим единоличным решением, а у него есть такое право, чиновник может лишить любого иностранца визы. И тогда Джоковичу, согласно местным законам, ещё и запретят въезд в страну на ближайшие три года.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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