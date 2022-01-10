Иностранцы поблагодарили Россию за организацию вывозных рейсов из Казахстана

На самолете Минобороны в Москву прилетели несколько зарубежных дипломатов с семьями

Продолжается отправка вывозных рейсов из Казахстана. Сегодня самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву ещё 146 граждан нашей страны.

Многие из них приехали в Казахстан на новогодние праздники или находились в командировке. Из-за обострения ситуации в республике наши соотечественники были вынуждены несколько дней провести в номерах гостиниц или у родственников. При первой же возможности они обратились к руководству миротворческих сил за помощью в отправке на родину. Кроме того, на самолёте Минобороны в Москву прилетели несколько иностранных дипломатов с семьями.

"Хаос начался внезапно. Я рад, что сейчас ситуация урегулировалась, что миротворческие силы дружественных держав поддержали правительство Казахстана, и теперь я с семьёй могу спокойно вылететь домой", - заявил Томас Ахаммер, военный атташе ВС Австрии.

"Мы очень рады и очень благодарны, что получаем такую помощь, и что есть сотрудничество между двумя странами: Венгрией и Россией", - сказал Ференц Блауманн, генеральный консул Венгрии в Республике Казахстан.

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