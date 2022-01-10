Леонид Куравлев госпитализирован с пневмонией

Тесты на COVID-19 отрицательные

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарке с пневмонией, пишет ТАСС со ссылкой на сына актера Василия.

"Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", - сообщил он.

Вместе с тем в больнице в Коммунарке рассказали, что Куравлев попал в больницу еще 5 января, сейчас он находится в 4-й реанимации в тяжелом состоянии.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".

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