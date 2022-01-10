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Рябков рассказал о дальнейших шагах России по безопасности

20:51
  • понедельник
  • 10 января 2022

Запланированы еще два важных мероприятия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров с американской стороной назвал сроки, в которые Москва будет принимать решение о дальнейших шагах по гарантиям безопасности.
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"О дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни", - цитирует замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Дипломат уточнил, что речь идет о заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и заседании Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса", - подытожил Рябков, добавив: если группа НАТО отклонит инициативу Москвы, "ситуация будет смотреться по-иному".

В середине декабря 2021 года Россия направила альянсу и Соединенным Штатам проект договора о гарантиях безопасности, в котором значатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины.

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