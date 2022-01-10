Алиса Теплякова пропустила экзамены в МГУ

Вуз не может связаться с девочкой и её родителями
Пресс-служба психфака МГУ распространила заявление о студентке Алисе Тепляковой, которая не выходит на связь с конца декабря. Она сама и ее родители не идут на контакт с вузом.
По данным МГУ, девочка пропустила зимнюю сессию. Она не явилась на экзамены и зачеты. Представители университета сейчас пытаются выяснить, собирается ли Теплякова продолжать обучение.
Как пишет ТАСС, Тепляковой могут составить индивидуальный учебный план.
21 декабря отец студентки устроил скандал в вузе. Одному человек понадобилась медпомощь.
Ранее сообщалось, что Тепляковой удалось сдать ЕГЭ в раннем возрасте. Она смогла поступить на психфак МГУ на платной основе. Эксперты уверены, что девятилетней девочке пока рано получать профессию психолога.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram