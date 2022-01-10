ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиса Теплякова пропустила экзамены в МГУ

21:05
  • понедельник
  • 10 января 2022

Вуз не может связаться с девочкой и её родителями

Пресс-служба психфака МГУ распространила заявление о студентке Алисе Тепляковой, которая не выходит на связь с конца декабря. Она сама и ее родители не идут на контакт с вузом.

По данным МГУ, девочка пропустила зимнюю сессию. Она не явилась на экзамены и зачеты. Представители университета сейчас пытаются выяснить, собирается ли Теплякова продолжать обучение.

Как пишет ТАСС, Тепляковой могут составить индивидуальный учебный план.

21 декабря отец студентки устроил скандал в вузе. Одному человек понадобилась медпомощь.

Ранее сообщалось, что Тепляковой удалось сдать ЕГЭ в раннем возрасте. Она смогла поступить на психфак МГУ на платной основе. Эксперты уверены, что девятилетней девочке пока рано получать профессию психолога.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Алиса Теплякова
Алиса Теплякова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.