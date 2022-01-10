МЭР предложило объявить 2024-й Годом благотворительности

Будет сформирован оргкомитет

Министерство экономического развития разработало проект указа президента "О проведении в Российской Федерации Года благотворительности", передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Илюшникову.

По ее словам, документ предусматривает утверждение плана основных мероприятий и формирование оргкомитета.

"Конечно, мы хотим, чтобы благотворительность была важна не только один год, а все время, но проведение Года благотворительности повысит значимость этой деятельности", - заметила собеседница агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с помощью благотворительных сервисов в 2021 году было собрано более 77 миллионов рублей.

Как уточнил глава города, с помощью сервиса "Миллион призов" в прошлом году многие участники дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму перевели средства на благотворительные цели, а в магазине поощрений платформы "Активный гражданин" можно пожертвовать заработанные баллы на благотворительность либо купить полезные вещицы, сделанные руками подопечных благотворительных фондов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram