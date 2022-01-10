В Москву в конце рабочей недели придет оттепель

Морозы ослабнут под влиянием атлантического циклона

В ночь на вторник в Москве будет сказываться влияние циклона, передает "Интерфакс" со ссылкой на Росгидромет.

"Пройдет снег - небольшой, местами умеренный, температура в Москве минус 11-9 градусов, по области минус 13-8 градусов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что днем ожидается рост атмосферного давления, умеренный северный ветер. Температура в городе сохранится - минус 11-9 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Вместе с тем в четверг, согласно прогнозам метеорологов, морозы ослабнут под влиянием атлантического циклона. В пятницу прогнозируется оттепель.

Первая рабочая неделя в 2022 году в Москве началась мощным снегопадом. Уже к 9 утра на ВДНХ фиксировали рекорд высоты снежного покрова в 32 сантиметра при норме 25.

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