Инициатива вызвана подорожанием продовольствия

Талоны на фоне перемоги. Не ищите здесь иронии, ее не будет. Украина хочет ввести продуктовые выплаты для малообеспеченных граждан. Помощник президента Зеленского пояснил: "Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США".

Эксперты говорят: инициатива вызвана подорожанием продовольствия вследствие (нет, не бездумной внутренней политики и тотального воровства), а из-за резкого скачка стоимости российского газа. Который, если верить официальному Киеву, Украина давно не покупает! Юлия Тимошенко, некогда глава кабинета министров, прямо обвинила политиков в диверсии с целью уничтожить Украину:

"С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идёт из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?"

Якобы европейский газ, который Киев закупает в ЕС, на самом деле совсем не европейский. Топливо просто ходит по кругу, и европейский посредник, по словам Тимошенко, помогает получать откаты по 100 долларов с каждой тысячи кубометров. Официальная украинская статистика говорит нам: продукты выросли в цене за прошлый год на 10 процентов. Вроде бы не так много, а вот расценки на услуги ЖКХ заставляют граждан выворачивать карманы: отопление подорожало на те же 10 процентов, электричество почти на 35, газ на 73 с половиной!

В скорое наступление жизни, как в Европе, на Украине уже мало кто верит, но офис президента не зря упоминает опыт с раздачей продуктовых талонов в США. Америка, в силу своей удаленности от украинских границ, остается для Киева путеводной звездой.

Инициатива президентской администрации сразу нашла поддержку. По мнению украинских журналистов, злая ирония судьбы заключается в том, что многие нуждающиеся граждане Украины просто не смогут установить на свои старые дешевые телефоны приложение, через которое осуществляются выплаты. Разработанное в рамках близкого цифрового будущего, обещанного Зеленским.

А украинское интернет-издание Главред, разбирая последствия топливного кризиса, с сарказмом спрашивает: чем топить? Газом, которого не будет, вместо угля, которого нет?

В первый рабочий день нового года Владимир Зеленский в Инстаграме опубликовал фото, демонстрирующее озабоченность делами страны. Отклики не заставили себя ждать. По логике киевских деятелей, в обнищании украинцев, живущих в ожидании талонов, виновата если не сама Россия, то уж точно российский газ. Вот где в действительности всё не так, как на самом деле.

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