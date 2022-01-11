ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Счет шел на часы": Запад удивила эффективность ОДКБ

08:59
  • вторник
  • 11 января 2022

Вячеслав Сутырин прокомментировал события в Казахстане

На Западе признают, что реакция ОДКБ на события в Казахстане оказалась быстрой и эффективной. Но почему США и ряд стран Европы поспешили обвинить Москву в желании возродить Советский Союз? Как скажутся последние события на политике самого Казахстана? И правомерно ли ставить знак равенства между ОДКБ и НАТО?
Минобороны продолжает эвакуацию россиян из Казахстана

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с проректором Государственного университета гуманитарных наук Вячеславом Сутыриным.

"Счет шел на часы. За счет того, что был очень оперативно, в кратчайшие сроки, несколькими самолетами переброшен миротворческий контингент ОДКБ, это позволило не допустить скатывания ситуации в хаос", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.