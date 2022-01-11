"Счет шел на часы": Запад удивила эффективность ОДКБ

Вячеслав Сутырин прокомментировал события в Казахстане

На Западе признают, что реакция ОДКБ на события в Казахстане оказалась быстрой и эффективной. Но почему США и ряд стран Европы поспешили обвинить Москву в желании возродить Советский Союз? Как скажутся последние события на политике самого Казахстана? И правомерно ли ставить знак равенства между ОДКБ и НАТО?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с проректором Государственного университета гуманитарных наук Вячеславом Сутыриным.

"Счет шел на часы. За счет того, что был очень оперативно, в кратчайшие сроки, несколькими самолетами переброшен миротворческий контингент ОДКБ, это позволило не допустить скатывания ситуации в хаос", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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