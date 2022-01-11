Минобороны продолжает эвакуацию россиян из Казахстана

Вывозятся и иностранные граждане

В Минобороны России сообщили об эвакуации из Казахстана более 1700 граждан. Перевозка осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации, сообщает "ТВ Центр".

И это не только россияне. По просьбе посольств Австрии и Венгрии в Москву доставлены дипломаты этих стран и их семьи. А также казахстанские студенты, которые учатся в российских вузах.

Министерство цифрового развития договорилось с мобильными операторами о предоставлении россиянам, которые сейчас находятся в республике, бесплатной связи. Даже при нулевом балансе они смогут звонить, отправлять СМС-сообщения родным и близким и оставаться на связи с диппредставительством и авиакомпаниями.

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