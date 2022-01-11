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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

08:51
  • вторник
  • 11 января 2022

Скорее всего, это баллистическая ракета

В Приморье измерили радиационный фон после запуска Северной Кореей очередной ракеты. Как сообщили в краевом гидрометцентре, во вторник он соответствовал обычным показателям. Сейсмической активности в Японском море также не зафиксировано, сообщает "ТВ Центр".
КНДР провела первые пуски ракет в 2022 году

По данным береговой охраны Японии, во вторник КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. О пуске снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря ранее также сообщили военные Южной Кореи .

Это уже второй запуск с начала года, 5 января КНДР испытала сверхзвуковую ракету, которая, по заявлению Пхеньяна, пролетела 700 километров и "точно попала в цель", правда, в Сеуле выражают серьёзные сомнения в том, что северный сосед обладает такими технологиями. В ООН из-за сегодняшних испытаний созывают экстренное заседание Совета безопасности.

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