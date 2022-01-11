В Швеции ввели новые ограничения из-за ковида

Заболеваемость растет

В российских регионах продолжается прививочная кампания, набирает темпы и программа ревакцинации. В Тюменской области прививки сделали уже более одного миллиона трёх тысяч жителей. В новогодние праздники в регионе работали дополнительные пункты вакцинации. Активно прививаются и военные - более 70 процентов новобранцев в Центральном военном округе сделали прививки от ковида.

Новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вводит Швеция. В стране - рекордный рост заболеваемости. С 14 января на удалённую работу переходят все, кто имеет такую возможность. Бары и рестораны будут закрываться в 11 вечера, на общественных мероприятиях смогут присутствовать не более 50 человек, сообщает "ТВ Центр".

До конца февраля ограничения на выдачу новых виз иностранцам продлевает японское правительство. Более 1 миллиона 130 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в понедельник в США. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии - и среди всех стран мира. Причём, окончательные цифры могут оказаться и выше, так как не все штаты успели опубликовать данные.

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