Отец Алисы Тепляковой обвинил СМИ в клевете

Причиной стали публикации о непосещении девочкой экзаменов в МГУ

Средства массовой информации распространяют клевету относительно обучения девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ — с таким заявлением выступил отец девочки в ответ на просьбу прокомментировать сообщения пресс-службы факультета психологии о непосещении юной студенткой экзаменов.

Евгений Тепляков заявил, что не будет ничего комментировать, поскольку не понимает, о чем идет речь.

— Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу, — цитируют отца девятилетней студентки "Известия".

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию.

После происшествия член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александр Асмолов попросил СПЧ выйти с предложением в государственные органы для приостановки, как он выразился, опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.

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