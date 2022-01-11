ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отец Алисы Тепляковой обвинил СМИ в клевете

08:31
  • вторник
  • 11 января 2022

Причиной стали публикации о непосещении девочкой экзаменов в МГУ

Средства массовой информации распространяют клевету относительно обучения девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ — с таким заявлением выступил отец девочки в ответ на просьбу прокомментировать сообщения пресс-службы факультета психологии о непосещении юной студенткой экзаменов.
Алиса Теплякова пропустила экзамены в МГУ

Евгений Тепляков заявил, что не будет ничего комментировать, поскольку не понимает, о чем идет речь.

— Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу, — цитируют отца девятилетней студентки "Известия".

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию.

После происшествия член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александр Асмолов попросил СПЧ выйти с предложением в государственные органы для приостановки, как он выразился, опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Алиса Теплякова вместе с отцом Евгением
Алиса Теплякова вместе с отцом Евгением
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.