Глава Европарламента скончался из-за дисфункции иммунной системы

О дате и месте похорон политика объявят позднее

В Италии скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли, ему было 65 лет. Об этом во вторник, 11 января, рассказал пресс-секретарь политика Роберто Куилло.

Сассоли умер в онкологическом центре города Авиано. Причиной смерти стала дисфункция иммунной системы, которая привела к серьезным осложнениям.

О дате и месте похорон политика объявят позднее, сообщает телеканал RaiNews24.

При этом в сентябре 2021 года, когда руководителя Европарламента госпитализировали, подчеркивалось, что развившееся у него воспаление легких не связано с коронавирусом.

По завершении лечения Давида Сассоли выписали. В декабре стало известно, что он не станет повторно баллотироваться на пост главы Европейского парламента.

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