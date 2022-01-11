Глава Европарламента скончался из-за дисфункции иммунной системы

О дате и месте похорон политика объявят позднее
В Италии скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли, ему было 65 лет. Об этом во вторник, 11 января, рассказал пресс-секретарь политика Роберто Куилло.
Сассоли умер в онкологическом центре города Авиано. Причиной смерти стала дисфункция иммунной системы, которая привела к серьезным осложнениям.
О дате и месте похорон политика объявят позднее, сообщает телеканал RaiNews24.
При этом в сентябре 2021 года, когда руководителя Европарламента госпитализировали, подчеркивалось, что развившееся у него воспаление легких не связано с коронавирусом.
По завершении лечения Давида Сассоли выписали. В декабре стало известно, что он не станет повторно баллотироваться на пост главы Европейского парламента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram