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Названо условие введения продуктовых карточек в России

08:57
  • вторник
  • 11 января 2022

Эта практика используется во многих государствах

Сохранение тенденции к росту цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малоимущих граждан. Такое мнение высказал экономист, научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
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По мнению эксперта, если рост потребительских цен продолжится либо ускорится, властям придется либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо возникнет необходимость вводить в стране продуктовые карточки.

Гринберг отметил, что практика продуктовых карточек используется широко в ряде государств, не считаясь чем-то недостойным, хотя "в сознании россиян продуктовая карточка — это позор".

В частности, в США на продуктовых карточках "сидят миллионы, и ничего", поскольку там иное отношение к данному инструменту поддержки, рассказал экономист в интервью РИА Новости.

Сообщения о проработке вопроса продуктовых карточек в России ранее появлялись неоднократно. В феврале 2021 года Минпромторг подготовил для правительства доклад, в котором предлагалось введение ежемесячных выплат ряду граждан для покупки российских продуктов питания. В ведомстве рассчитывали использовать для реализации этой задумки механизм адресной помощи гражданам.

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