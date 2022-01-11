Названо условие введения продуктовых карточек в России

Эта практика используется во многих государствах

Сохранение тенденции к росту цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малоимущих граждан. Такое мнение высказал экономист, научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.

По мнению эксперта, если рост потребительских цен продолжится либо ускорится, властям придется либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо возникнет необходимость вводить в стране продуктовые карточки.

Гринберг отметил, что практика продуктовых карточек используется широко в ряде государств, не считаясь чем-то недостойным, хотя "в сознании россиян продуктовая карточка — это позор".

В частности, в США на продуктовых карточках "сидят миллионы, и ничего", поскольку там иное отношение к данному инструменту поддержки, рассказал экономист в интервью РИА Новости.

Сообщения о проработке вопроса продуктовых карточек в России ранее появлялись неоднократно. В феврале 2021 года Минпромторг подготовил для правительства доклад, в котором предлагалось введение ежемесячных выплат ряду граждан для покупки российских продуктов питания. В ведомстве рассчитывали использовать для реализации этой задумки механизм адресной помощи гражданам.

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