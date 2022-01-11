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Международное авиасообщение со столицей Казахстана полностью восстановили

08:16
  • вторник
  • 11 января 2022

Исключение составляют две авиакомпании

Восстановлено международное авиасообщение со столицей Казахстана. Исключение пока составляют две авиакомпании.

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"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - сообщили в Министерстве индустрии Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, на 11 января запланировано 27 международных рейсов. Из Нур-Султана можно будет вылететь, в частности, в Москву, Минск, Дубай, Варшаву, Франкфурт-на-Майне, Ташкент, Новосибирск, Коломбо, Анталью и Кутаиси.

Налаживается международное авиасообщение и в других казахстанских городах. Восемь рейсов отправятся из Актау, Шымкента и Туркестана.  Аэропорт Алма-Аты для международных рейсов пока закрыт – предположительно, это продлится до 15 января, передает ТАСС.

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