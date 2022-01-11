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Мировой рекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в США

08:40
  • вторник
  • 11 января 2022

Признаков замедления процесса медики пока не видят

Новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Соединенных Штатах. За последние 24 часа в стране выявлено как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19. Реальное число заражений может быть еще больше – данные по заболеваемости опубликовали не все штаты.

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Как отмечает агентство Reuters, число выявляемых случаев за сутки выросло почти втрое за последние две недели. Эксперты отмечают, что признаков замедления распространения омикрон-штамма не наблюдается. При этом число госпитализированных с коронавирусом также достигло рекордной отметки в 135 500 человек.

Предыдущий мировой рекорд США установили в начале января. Тогда в стране впервые выявили более одного миллиона случаев за сутки. Общее число американцев, заболевших коронавирусом с начала пандемии, превысило 60 миллионов.

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