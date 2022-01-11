Проходной балл ЕГЭ на бюджет снизился впервые за десять лет

Показатель сократился на половину балла

Средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих на бюджетные отделения высших учебных заведений в 2021 году составил 70,3. Показатель снизился впервые за десятилетие, говорится в мониторинге качества приема в российские вузы, подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

Согласно подсчетам аналитиков, средний проходной балл ЕГЭ на бюджет снизился в среднем по России на 0,5. При этом в период с 2015 по 2020 год показатель вырос с 66,1 до 70,8.

Снижение проходного балла авторы исследования объяснили выделением большего количества мест на бюджете преимущественно вузам в субъектах Российской Федерации. В результате конкурсный отбор сумели пройти те, кто прежде не набрал бы нужные баллы.

Платное отделение это не затронуло: в среднем по России проходной балл увеличился на 0,4.

Всего в 2021 году в 838 вузов, рассматриваемых в мониторинге, было зачислено более 526 тысяч студентов — это на 28,1 тысячи больше показателя 2020 года. Число бюджетных мест увеличилось в головных государственных вузах на 22,2 тысячи по сравнению с 2020 годом, в филиалах — на 3,7 тысячи, сообщает РБК.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что 60% девятиклассников поступают в средние специальные и профессиональные учебные заведения. Всего за последние годы в российские колледжи и техникумы поступили 1,2 млн выпускников школ.

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